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25 urte eskutik helduta, bitartean
Kirmen Uribek Bitartean heldu eskutik bere poesia liburuaren 25. urteurrena ospatuko du Mikel Urdangarinekin batera, poesia eta musika ikuskizun “intimo eta berezi batean”.
Kirmen Uribek Bitartean heldu eskutik poesia liburuaren 25. urteurrena ospatuko du, Mikel Urdangarin kantari adiskidearekin batera, Arriaga antzokian. Uribek eta Urdangarinek “poesia eta musika ikuskizun intimo eta berezia” eskainiko dute abenduaren 2an, 19:30ean, antzokiko foyerrean.
Sarrerak 18 euroan jarriko dituzte salgai, urriaren 2an, 11:30ean.
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