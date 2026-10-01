Abenduak 2
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25 urte eskutik helduta, bitartean

Kirmen Uribek Bitartean heldu eskutik bere poesia liburuaren 25. urteurrena ospatuko du Mikel Urdangarinekin batera, poesia eta musika ikuskizun “intimo eta berezi batean”.

"Bitartean heldu eskutik" libruaren 25. urteurrena ospatuko dute
Kirmen Uribe eta Mikel Urdangarin, Arriagan

EITB

Azken eguneratzea

Kirmen Uribek Bitartean heldu eskutik poesia liburuaren 25. urteurrena ospatuko du, Mikel Urdangarin kantari adiskidearekin batera, Arriaga antzokian. Uribek eta Urdangarinek “poesia eta musika ikuskizun intimo eta berezia” eskainiko dute abenduaren 2an, 19:30ean, antzokiko foyerrean.

Sarrerak 18 euroan jarriko dituzte salgai, urriaren 2an, 11:30ean. 

Iragarkia
18:00 - 20:00

Itzul ezazue poema Mikel Urdangarinen ahotsean, "Zaharregia, txikiegia agian" proiektuan.

Idazleak Arriaga Antzokia Literatura

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