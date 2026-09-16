Menos libros en las aulas: “Si no entiendes lo que lees, estás perdido en la vida”

El informe PISA ha puesto de manifiesto un retroceso en la comprensión lectora de los jóvenes vascos. Los escritores Jasone Osoro y Jon Arretxe, que llevan 25 años presentando sus libros en los centros escolares, perciben una menor presencia de los libros en papel en las aulas. Sin embargo, los libreros no han detectado un descenso en las ventas. Sí observan, en cambio, cambios en los hábitos lectores: algunos autores están adaptando lingüísticamente sus textos y el libro que hace unos años leía un niño de diez años ahora lo lee uno de doce.