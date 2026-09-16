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Menos libros en las aulas: “Si no entiendes lo que lees, estás perdido en la vida”

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Euskaraz irakurri: Liburu gutxiago ikasgeletan: "Ez baduzu ulertzen irakurtzen ari zarena, galduta zaude bizitzan"

EITB

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El informe PISA ha puesto de manifiesto un retroceso en la comprensión lectora de los jóvenes vascos. Los escritores Jasone Osoro y Jon Arretxe, que llevan 25 años presentando sus libros en los centros escolares, perciben una menor presencia de los libros en papel en las aulas. Sin embargo, los libreros no han detectado un descenso en las ventas. Sí observan, en cambio, cambios en los hábitos lectores: algunos autores están adaptando lingüísticamente sus textos y el libro que hace unos años leía un niño de diez años ahora lo lee uno de doce.

Escritores Educación Escuela Pública Vasca Literatura

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Pamiela reedita "Lehoikumea", traducido al euskera por Orixe en 1948 a petición del Gobierno Vasco en el exilio

El álbum ilustrado "Lehoikumea" recoge textos de Jacques Prevert e imágenes del fotógrafo Ylla, y fue traducido al euskera por Nikolas Ormaetxea "Orixe" en 1948. Se trató de una petición del Gobierno Vasco en el exilio para que los los jóvenes vascos en el exilio tuvieran material para leer. Casi 80 años después, la editorial Pamiela lo ha adaptado y reeditado.

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