Ane Zubeldia, ganadora del Premio Nacional español de Poesía Joven “Miguel Hernández”

La escritora Ane Zubeldia ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía Joven ‘Miguel Hernández’, correspondiente al año 2026, por su obra ‘kontra’ (Susa), a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio español de Cultura, está dotado con 30 000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra por “la inusual intensidad plástica con la que la autora explora la versatilidad, la fricción y la quietud del cuerpo mediante un lenguaje experimental que deconstruye y subvierte la lógica de la razón”.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas. Como vocales han actuado Juan Luis Cebrián Echarri, por la Real Academia Española; Xosé María Gómez Clemente, por la Real Academia Gallega/ Real Academia Galega; José Manuel López Gaseni (Manu López Gaseni), por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; María Sevilla París, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; Àngels Gregori Parra, por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana; Eva Gallud, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Balbina Prior Barbarroja, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Luis Fermín Moreno Álvarez, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Roger Canadell Rusiñol, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Carmen María López López, por Centro de Estudios de Género de la UNED; Alana S. Portero, por el Ministerio de Cultura y Elisa Fernández Guzmán, autora galardonada en la convocatoria anterior.

Ane Zubeldia Magriñá (Hondarribia, 1994) es el heterónimo de Ane García López. Es traductora de formación y profesión, y ha trabajado también en la música, formando parte del grupo ‘Lurra’ junto a Iñigo Muguruza. En el ámbito de la literatura es una de las fundadoras del colectivo ‘Mejillón Tigre’, y ha publicado recientemente la colección de relatos Datorren udan ez gara hemen biziko.