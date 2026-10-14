Narrugorririk, de Ixiar Rozas; Zurtz, de Yolanda Arrieta; y El diablo sobre ruedas, de Kike Ibáñez son las obras ganadoras de los premios Euskadi de Literatura en sus modalidades de Literatura en Euskera, Literatura Infantil y Juvenil en Euskera e Ilustración de Obra Literaria, según ha anunciado este mediodía en San Sebastián Andoni Iturbe, viceconsejero de Cultura del Gobierno Vasco.

Las y los ganadores del resto de modalidades, Literatura en Castellano, Traducción Literaria al Euskera, Ensayo en Euskera y Ensayo en Castellano, se anunciarán el próximo miércoles, 21 de octubre.

De Narrugorrik (Consonni), el jurado ha destacado “el trabajo de exploración literaria que desarrolla la autora, buscando nuevas formas de expresión a través del lenguaje y moviéndose entre los géneros literarios”.

Asimismo, el jurado subraya “la experimentación sonora y plástica del lenguaje, así como la capacidad de la autora para desarrollar una propuesta innovadora que, al mismo tiempo, se nutre de la tradición vasca y transita por la frontera entre la oralidad y la escritura”.

Ixiar Rozas (Lasarte-Oria, 1972) es autora de narrativa, poesía, textos para piezas escénicas y textos críticos. También es profesora de educación artística en Mondragon Unibertsitatea y forma parte del equipo de AZALA, en Lasierra (Álava).

En Zurtz (Denonartean), Yolanda Arrieta ha atribuido al concepto de orfandad, según el jurado de la modalidad Literatura Infantil y Juvenil en Euskera, “un significado amplio y sugerente”: “La novela aborda con sensibilidad experiencias vinculadas al crecimiento, la búsqueda de la propia identidad y el sentimiento de ser diferente”.

Yolanda Arieta (Etxabarri, 1963) es profesora, antropóloga y escritora.

Kike Ibáñez Fernández ha sido reconocido en la modalidad de Ilustración de Obra Literaria por El diablo sobre ruedas, publicada por la editorial Abuenpaso.

El jurado considera que la obra muestra “una calidad artística y narrativa extraordinaria”, y destaca que las ilustraciones no se limitan a acompañar el texto, “sino que enriquecen su mensaje y refuerzan la experiencia emocional de quien lee”.

Kike Ibáñez Fernández (San Sebasitán, 1980) es ilustrador, artista visual y escritor. Formado en diseño gráfico e ilustración, trabaja principalmente en literatura infantil y juvenil desde 2016.

El Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco concede cada año los Premios Euskadi de Literatura, y cada persona galardonada recibe una dotación de 18 000 euros. Además, se contemplan otros 4000 euros adicionales si la obra premiada se publica en otra lengua.