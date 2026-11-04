Joseba Sarrionandia, Elvira Mínguez, Fabio Neri y Uwe Wittstock estarán en Literaktum

Historias entre minorías, realidades que se invisibilizan y conflictos entre identidades son los ejes sobre los que girará el festival de las letras Literaktum de San Sebastián, en el que se darán cita autores como Joseba Sarrionandia, Elvira Mínguez, Fabio Neri, Sergio del Molino o Uwe Wittstock.

Estos nombres se han dado a conocer este martes en la presentación de la programación completa del festival, que organiza Donostia Kultura (DK) del 9 al 22 de noviembre, y que se suman a otros anunciados como la escritora francesa Yasmina Reza o el colombiano Juan Gabriel Vásquez.

'Lo raro: diversidad y voces ignoradas' es el lema del certamen de este año con el que, según han explicado, se pretende "reflejar la pluralidad de la sociedad actual" y reflexionar sobre la costumbre de llamar "raro" a "aquello que solo necesita otra forma de mirar".

Dos autores reconocidos inaugurarán la programación: Juan Gabriel Vásquez, que presentará 'Esto ha sucedido', recopilación de sus columnas en 'El País', y Joseba Sarrionandia, que vuelve a publicar narrativa en euskera después de veinte años.

Con la esclavitud como tema central, 'Drapetomania', es la última obra del escritor bizkaino.

Recitales como 'Sonata de otoño' de Valle Inclán, una performance sonora, una pieza escénica y cinco exposiciones completan la programación.