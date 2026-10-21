El jurado ha subrayado “la calidad” de Cuerpos pasajeros, poemario de Eli Tolaretxipi (Ediciones Trea), y “la capacidad lingüística y creativa de la autora para construir imágenes sugerentes, en ocasiones de raíz surrealista, pero siempre vinculadas a la realidad cotidiana”.

Eli Tolaretxipi (Donostia-San Sebastián, 1962) es profesora de inglés, poeta y traductora. Es autora de los poemarios Amor muerto-Naturaleza muerta, Los lazos del número, El especulador, Edgar, Incidental y Clapotis, entre otros. Como traductora ha trasladado al castellano obras de autoras como Sylvia Plath, Elizabeth Bishop, Patti Smith, Aurelia Arkotxa o Itxaro Borda.

En la modalidad de Traducción Literaria al Euskera el premio ha sido para Matias Mujika Franco de Medinaceli por su traducción al euskera de la Odisea (editorial Balea Zuria). El jurado ha definido su trabajo como “una traducción monumental de uno de los monumentos más grandes de la literatura universal” y ha destacado “su capacidad creativa para trasladar al euskera una obra de tal magnitud mediante un uso preciso del lenguaje y recurriendo en numerosas ocasiones a recursos rítmicos y métricos”.

Matias Mujika Franco de Medinaceli (Pamplona, 1961) es traductor y editor, y ha traído al euskera obras de autores como Goethe, Boccaccio, Maupassant, Joseph Roth o Louis-Ferdinand Céline. En 2017 recibió el Premio Euskadi de Literatura en esta misma modalidad por su traducción de Testamentua, de François Villon.

El premio de Ensayo en Euskera ha sido para Jon Gerediaga por la obra Izena eta izana: (hitz poetikoari buruz), publicada por Pamiela.El jurado ha destacado “la capacidad del autor para adentrarse en el poder de la palabra poética y compartir con el lector los procesos de construcción del significado”.

Según el jurado, el resultado es “un ensayo literario de gran calidad que logra implicar al lector en la reflexión planteada y demuestra el oficio de Gerediaga como artesano de la palabra”.

Jon Gerediaga Goitia (Bilbao, 1975) es poeta, dramaturgo y doctor en Antropología. En 2024 obtuvo el Premio Euskadi de Literatura en Euskera por Zeru-lur liburua.

Finalmente, el premio en la modalidad de Ensayo en Castellano ha sido para el periodista de EITB Mikel Ayestaran por Historias de Gaza: la vida entre guerras, publicada por la editorial Península.

El jurado considera que la obra “integra con acierto el rigor periodístico y una construcción narrativa de calidad literaria. Más allá de reunir crónicas o reportajes de actualidad, el libro conforma un proyecto unitario que permite comprender la realidad de Gaza a través de relatos basados en experiencias individuales”.

Mikel Ayestaran (Beasain, 1975) es periodista y escritor especializado en Oriente Medio.

El acto de entrega de los premios Euskadi de Literatura se celebrará el próximo 20 de noviembre, viernes, a las 18:00 horas en el Euskal Museoa de Bilbao. Cada persona galardonada recibe una dotación de 18 000 euros. Además, se contemplan otros 4000 euros adicionales si la obra premiada se publica en otra lengua.