La traducción de “Zazpi etxe Frantzian” realizada por Biljana Isailović recibe el premio Etxepare
Isailović ha traducido al serbio ocho libros de Bernardo Atxaga, de los que cinco han sido publicados por la editorial Treći Trg. La “excelencia literaria” de la traducción de “Zazpi etxe Frantzian” la hace acreedora del premio Etxepare-Laboral Kutxa de traducción.
La traducción al serbio de la novela Zazpi etxe Frantzian (Siete casas en Francia) de Bernardo Atxaga, publicada con título Sedam kuća u Francuskoj por la editorial Treći Trg en 2025, ha sido reconocida con el premio de traducción Etxepare-Laboral Kutxa 2026, organizado por Etxepare Euskal Institutua y Laboral Kutxa.
El jurado de esta duodécima edición del premio, que ha valorado un total de 15 candidaturas, ha estado formado por Jokin Gorriti, en representación de Laboral Kutxa; Imanol Otaegi, director para la Promoción y Difusión de la Cultura Vasca de Etxepare Euskal Institutua; Elizabete Manterola, profesora de la Universidad del País Vasco (EHU) y miembro de EIZIE (Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca); y Mikel Lasa, responsable de Marca y Comunicación de Etxepare Euskal Institutua. Han destacado destaca la “naturalidad y fluidez” de la traducción para el público serbio.
El jurado ha valorado, además, la contribución continuada de Isailović a la difusión de la obra de Bernardo Atxaga en Serbia. Hasta la fecha, ha traducido ocho libros del escritor al serbio, publicados por tres editoriales.
El premio reconoce la traducción y publicación de obras literarias escritas y publicadas originalmente en euskera. Está dotado con 6000 euros, repartidos a partes iguales entre la persona responsable de la traducción y la editorial, y ambas partes pueden optar a una ayuda adicional de hasta 3000 euros para desarrollar acciones de difusión en el país de publicación: presentaciones, campañas publicitarias u otras actividades promocionales.
Biljana Isailović es traductora literaria y audiovisual serbia, licenciada en Filología Española por la Universidad de Belgrado en 1985, y a lo largo de su carrera ha traducido a la variante serbia del serbocroata obras de Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Jorge Luis Borges, Gustavo Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós, Javier Cercas y Carmen Martín Gaite.