La traducción al serbio de la novela Zazpi etxe Frantzian (Siete casas en Francia) de Bernardo Atxaga, publicada con título Sedam kuća u Francuskoj por la editorial Treći Trg en 2025, ha sido reconocida con el premio de traducción Etxepare-Laboral Kutxa 2026, organizado por Etxepare Euskal Institutua y Laboral Kutxa.

El jurado de esta duodécima edición del premio, que ha valorado un total de 15 candidaturas, ha estado formado por Jokin Gorriti, en representación de Laboral Kutxa; Imanol Otaegi, director para la Promoción y Difusión de la Cultura Vasca de Etxepare Euskal Institutua; Elizabete Manterola, profesora de la Universidad del País Vasco (EHU) y miembro de EIZIE (Asociación de Traductores, Correctores e Intérpretes de Lengua Vasca); y Mikel Lasa, responsable de Marca y Comunicación de Etxepare Euskal Institutua. Han destacado destaca la “naturalidad y fluidez” de la traducción para el público serbio.

El jurado ha valorado, además, la contribución continuada de Isailović a la difusión de la obra de Bernardo Atxaga en Serbia. Hasta la fecha, ha traducido ocho libros del escritor al serbio, publicados por tres editoriales.

El premio reconoce la traducción y publicación de obras literarias escritas y publicadas originalmente en euskera. Está dotado con 6000 euros, repartidos a partes iguales entre la persona responsable de la traducción y la editorial, y ambas partes pueden optar a una ayuda adicional de hasta 3000 euros para desarrollar acciones de difusión en el país de publicación: presentaciones, campañas publicitarias u otras actividades promocionales.

Biljana Isailović es traductora literaria y audiovisual serbia, licenciada en Filología Española por la Universidad de Belgrado en 1985, y a lo largo de su carrera ha traducido a la variante serbia del serbocroata obras de Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Jorge Luis Borges, Gustavo Adolfo Bécquer, Benito Pérez Galdós, Javier Cercas y Carmen Martín Gaite.