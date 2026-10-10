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La exitosa ficción sonora de EITB 'Artxipelagoa' llega a Estados Unidos en formato cómic
La ficción se sitúa en el año 2103, en un mundo distópico donde el nivel del mar ha superado los 500 metros. En este escenario caótico, el Archipiélago Vasco debe decidir su futuro mientras la joven Jare se convierte inesperadamente en protagonista de una aventura.
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