FICCIÓN SONORA
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La exitosa ficción sonora de EITB 'Artxipelagoa' llega a Estados Unidos en formato cómic

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La ficción sonora de EITB ‘Artxipelagoa’ llega a Estados Unidos en formato cómic
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La ficción se sitúa en el año 2103, en un mundo distópico donde el nivel del mar ha superado los 500 metros. En este escenario caótico, el Archipiélago Vasco debe decidir su futuro mientras la joven Jare se convierte inesperadamente en protagonista de una aventura.

Estados Unidos Euskera Literatura

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