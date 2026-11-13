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Euskaltzaindia celebra el medio siglo del libro de Atxaga "Ziutateaz"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Ziutateaz" Atxagaren liburuaren mende erdiari ospakizuna eskaini dio Euskaltzaindiak

Última actualización

En el seminario organizado en la sede de Bilbao de la Academia para celebrar el aniversario, han tomado la palabra durante la mañana Joseba Sarrionandia, Irati Majuelo, Mari Jose Olaziregi y Beñat Sarasola. Por la tarde realizarán una lectura musicalizada Bernardo Atxaga, Gari y Jose Kruz Gurrutxaga. 

Euskaltzaindia Bernardo Atxaga Literatura

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