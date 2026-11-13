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"Ziutateaz" Atxagaren liburuaren mende erdiari ospakizuna eskaini dio Euskaltzaindiak
Egun osoko mintegia egiten ari dira Akademiaren Bilboko egoitzan. "Ziutate hartaz" jardunaldian, Joseba Sarrionandiak, Irati Majuelok, Mari Jose Olaziregik eta Beñat Sarasolak hartu dute hitza goizean eta eguerdian, eta arratsaldean irakurraldi musikatua egingo dute Bernardo Atxagak, Garik eta Jose Kruz Gurrutxagak.
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