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"Ziutateaz" Atxagaren liburuaren mende erdiari ospakizuna eskaini dio Euskaltzaindiak

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Egun osoko mintegia egiten ari dira Akademiaren Bilboko egoitzan. "Ziutate hartaz" jardunaldian,  Joseba Sarrionandiak, Irati Majuelok, Mari Jose Olaziregik eta Beñat Sarasolak hartu dute hitza goizean eta eguerdian, eta arratsaldean irakurraldi musikatua egingo dute Bernardo Atxagak, Garik eta Jose Kruz Gurrutxagak.  

Euskaltzaindia Bernardo Atxaga Literatura

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