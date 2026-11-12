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Ignacio Aldecoaren familiak idazlearen hainbat objektu eman dizkio Arabari

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Ignacio Aldecoa Kultura Etxeak idazle gasteiztarrarenak izan ziren hainbat objektu eta ondasun pertsonal, tartean idazmahaia, jaso ditu Aldecoa eta Anitua Aldecoa familien eskutik. Egilearen ondare pertsonalaren zati bat kontserbatu eta jendaurrean erakutsi ahal izango da Gasteizen, haren izena daraman liburutegian. 

Idazleak Gasteiz Literatura

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