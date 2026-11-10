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Joseba Sarrionandia: “Esklabo trafikoa da 'Drapetomania'-ren gaia”

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Joseba Sarrionandiak Drapetomania eleberria aurkeztu du Literaktum Donostiako literatura jaialdian. Pamiela argitaletxeak azaroaren 13an argitaratuko du idazlearen hirugarren eleberria. 

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