Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Joseba Sarrionandia: “Esklabo trafikoa da 'Drapetomania'-ren gaia”
Joseba Sarrionandiak Drapetomania eleberria aurkeztu du Literaktum Donostiako literatura jaialdian. Pamiela argitaletxeak azaroaren 13an argitaratuko du idazlearen hirugarren eleberria.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
“Ziutateaz” Atxagaren liburuaren 50. urteurrena ospatuko du Euskaltzaindiak
ZUZENEAN
Duela min.
Eli Tolaretxipik, Matias Mujikak, Jon Gerediagak eta Mikel Ayestaranek ere jasoko dute Euskadi Literatura saria
ZUZENEAN
Duela min.
Ixiar Rozasek, Yolanda Arrietak eta Kike Ibañezek jasoko dituzte Euskadi Literatura sariak
ZUZENEAN
Duela min.
EITBren "Artxipelagoa" soinu fikzio arrakastatsua komiki formatuan iritsi da AEBra
ZUZENEAN
Duela min.
Anne Carsonek irabazi du Literaturaren Nobel saria
ZUZENEAN
Duela min.
Gipuzkoako liburu dendek “Zaldi bat”, “Kontua eta zikina” eta “Una mujer a quien amar” goraipatu dituzte
ZUZENEAN
Duela min.
Ibon Martin: "Itsasbeherak sekretu guztiak agerian uzten ditu"
ZUZENEAN
Duela min.
25 urte eskutik helduta, bitartean
ZUZENEAN
Duela min.
Ane Zubeldiak irabazi du “Miguel Hernández” Poesia Gazteko Espainiako Sari Nazionala
Gehiago ikusi