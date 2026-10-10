SOINU-FIKZIOA
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EITBren "Artxipelagoa" soinu fikzio arrakastatsua komiki formatuan iritsi da AEBra

Iragarkia
La ficción sonora de EITB ‘Artxipelagoa’ llega a Estados Unidos en formato cómic
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Fikziozko serie distopikoa da. 2103 urtea da eta itsasoaren maila 500 metrotik gora igo da. Euskal Artxipelagoak bere etorkizuna erabaki behar du mundu kaotiko batean, eta Jare gaztea ustekabean abentura baten protagonista bihurtuko da.

Ameriketako Estatu Batuak Euskara Literatura

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