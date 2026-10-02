Ibon Martín: "La bajamar deja al descubierto todos los secretos"

El escritor donostiarra vuelve a sumergirse en los paisajes de Euskal Herria con Bajamar, su décima novela y nuevo thriller que lleva hasta Lekeitio las tensiones entre turismo, especulación inmobiliaria y vida local. Tras cerrar con Alma negra la serie de ocho novelas protagonizada por la ertzaina Ane Cestero, el escritor donostiarra cambia de escenario y sitúa en el centro de la historia a Jon Agirre, un médico de familia recién llegado a la localidad costera. Allí se verá envuelto en la investigación de la muerte de una influencer defensora del turismo sostenible.