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Ibon Martín: "La bajamar deja al descubierto todos los secretos"
El escritor donostiarra vuelve a sumergirse en los paisajes de Euskal Herria con Bajamar, su décima novela y nuevo thriller que lleva hasta Lekeitio las tensiones entre turismo, especulación inmobiliaria y vida local. Tras cerrar con Alma negra la serie de ocho novelas protagonizada por la ertzaina Ane Cestero, el escritor donostiarra cambia de escenario y sitúa en el centro de la historia a Jon Agirre, un médico de familia recién llegado a la localidad costera. Allí se verá envuelto en la investigación de la muerte de una influencer defensora del turismo sostenible.
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