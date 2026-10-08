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Protestas en los liceos de Baiona
Lecornu ha reconocido el derecho a la manifestación de los estudiantes, pero ha condenado la violencia desatada en los últimos días, que ha dejado establecimientos incendiados, personal educativo agredido y decenas de policías y gendarmes heridos. "No se puede jugar con la seguridad de los jóvenes de Francia", ha advertido el primer ministro.
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