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Istiluak Baionako lizeoetan
Lecornuk ikasleen manifestaziorako eskubidea onartu du, baina azken egunetan piztutako indarkeria gaitzetsi du, izan ere, hainbat dendari su eman diote eta dozenaka polizia eta jendarme zauritu dituzte. "Ezin da Frantziako gazteen segurtasunarekin jolastu", ohartarazi du lehen ministroak.
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