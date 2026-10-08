Condenado a 20 años de cárcel el acusado de asesinar a su expareja en Pasaia

El hombre acusado de asesinar a su expareja en Pasaia (Gipuzkoa) el 30 de noviembre de 2024 ha sido condenado a 20 años de cárcel, según han informado a la agencia EFE fuentes del caso, tras el acuerdo de conformidad alcanzado por las partes en una sesión preliminar al juicio celebrada esta mañana en la Audiencia de Gipuzkoa.

Después de que el acusado haya reconocido los hechos, la Fiscalía, que inicialmente reclamaba 34 años de prisión para este hombre, las dos acusaciones particulares, que ejercen las dos hijas de la fallecida y una compañera de piso de ésta, y la acción popular, ejercida por la Asociación Clara Campoamor, han accedido a rebajar sus peticiones de penas.

El hombre, que iba a ser juzgado a partir de la próxima semana en la Audiencia de Gipuzkoa por un tribunal del jurado, se ha conformado con una condena de 20 años.

De esta manera, el hombre ha sido condenado finalmente a 17 años como autor de un delito de asesinato, a un año por dos delitos de amenazas no condicionales, a otro año por un delito de amenazas condicionales y a otro más por tenencia ilícita de armas, con la atenuante de confesión.