La Fiscalía pide 34 años para el acusado de asesinar de un tiro a su expareja en Pasaia

El crimen machista ocurrió el 30 de noviembre de 2024 y el varón se encuentra en situación de prisión provisional. Será juzgado en 2026 por un tribunal del jurado.
Concentración en Pasaia para denunciar el asesinato de la mujer asesinada. Foto: EFE

La Fiscalía pide penas que suman 34 años de cárcel para un hombre acusado de asesinar a su expareja de un tiro en la cabeza en Pasaia (Gipuzkoa), un crimen machista perpetrado el 30 de noviembre de 2024 por el que este varón se encuentra en situación de prisión provisional y que será juzgado en 2026 por un tribunal del jurado.

Según recoge el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los hechos sucedieron sobre las 15.00 horas, cuando el inculpado acudió al domicilio de su víctima, donde se quedó esperando en el rellano de la escalera, armado con una pistola, hasta que llegó la compañera de piso de su exnovia.

En el momento en el que ésta se disponía a entrar en la vivienda, el hombre presuntamente le colocó el arma en la espalda y le exigió que abriera la puerta.

Una vez en el interior del domicilio, donde se encontraba la víctima, el varón apuntó con la pistola a las dos mujeres, les ordenó que se sentaran en el sofá y, entre otras expresiones y reproches, amenazó de muerte a su excompañera.

A continuación, presuntamente le propinó un golpe en la nariz con la culata de la pistola, le disparó en un muslo, recargó el arma con más balas para volver a apuntar nuevamente a las dos mujeres y reiteró las amenazas de muerte a su excompañera.

El texto de la Fiscalía aclara que en ese momento entró en la vivienda la hija de ésta, sobre la que el acusado se abalanzó rápidamente, le ordenó que cerrara la puerta, la agarró por un brazo y le exigió que se sentara en el sofá junto a las otras dos mujeres.

Seguidamente, sin hacer caso a las peticiones de todas ellas de que las dejara en paz, disparó a su exnovia a la cara de una forma tan "repentina e inesperada" que ésta "no tuvo oportunidad alguna de defenderse".

