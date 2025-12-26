ESKAERA
Fiskaltzak 34 urteko zigorra eskatu du Pasaian bikotekide ohia tiroz hiltzea egotzi dioten gizonarentzat

Hilketa matxista 2024ko azaroaren 30ean gertatu zen eta gizonezkoa behin-behineko espetxealdian dago. 2026an zinpeko epaimahai batek epaituko du.

pasaia-concentracion-leonor-efe

Elkarretaratzea Pasaian, emakumearen hilketa salatzeko. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Fiskaltzak 34 urteko kartzela-zigorra eskatu du gizon batentzat, Pasaian bikotekide ohia buruan tiro eginda hiltzea egotzita. 2024ko azaroaren 30ean gertatu zen krimen matxista, eta ordutik behin-behineko espetxealdian dago gizona. 2026an epaituko du zinpeko epaimahai batek.

Ministerio Publikoaren behin-behineko akusazioaren idazkiak jasotzen duenez, gertakariak 15:00ak aldera jazo ziren, ustezko hiltzailea biktimaren etxera joan zenean, eta eskailera-buruan zain geratu zen, pistola batekin, neska-lagun ohiaren pisukidea iritsi zen arte.

Emakumea etxebizitzara sartzera zihoanean, gizonak arma bizkarrean jarri eta atea irekitzeko eskatu zion.

Biktima etxe barruan zegoela, gizonak pistolarekin apuntatu zituen bi emakumeak, sofan esertzeko agindu zien eta, beste adierazpen eta gaitzespen batzuen artean, hiltzeko mehatxua egin zion bikotekide ohiari.

Jarraian, ustez pistolaren kulatarekin sudurrean kolpe bat eman zion, izter batean tiro egin zion, arma bala gehiagorekin kargatu zuen berriro bi emakumeak apuntatzeko, eta bikotekide ohiari heriotza-mehatxuak berretsi zizkion.

Fiskaltzaren testuak argitzen duenez, une horretan haren alaba sartu zen etxebizitzan. Akusatua azkar oldartu zitzaion, atea ixteko agindu zion, beso batetik heldu zion eta sofan esertzeko eskatu zion, beste bi emakumeekin batera.

Jarraian, guztiek bakean uzteko egindako eskaerei jaramonik egin gabe, neska-lagun ohiari aurpegira tiro egin zion, hain "bat-batean eta ustekabean", ezen honek ez baitzuen "defendatzeko aukerarik izan".

