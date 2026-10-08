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20 urteko kartzela zigorra ezarri diote Pasaian bikotekide ohia hil zuen gizonari

Aldeak akordio batera iritsi dira ostegun honetan Gipuzkoako Auzitegian egin den epaiketaren atariko auzi saioan. 

Audiencia Provincial de Gipuzkoa Europa Press

Gipuzkoako Auzitegia, Donostian. Artxiboko argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

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20 urteko kartzela zigorra ezarri dio Gipuzkoako Auzitegiak 2024ko azaroaren 30ean Pasaian bikotekide ohia hil zuen gizonari, kasuaren iturriek EFE albiste agentziari jakinarazi diotenez. Aldeek akordioa lortu ondoren, guztiek ontzat eman dute zigorra goizean egin den epaiketaren atariko auzi saioan, baita akusatuak ere. 

Akusatuak hilketa onartu ondoren, Fiskaltzak, bi akusazio partikularrek (hildakoaren bi alabak eta haren pisukide bat) eta herri akusazioak (Clara Campoamor elkartea) hasierako zigor eskaerak murriztu dituzte. Esaterako, Fiskaltzak 34 urteko kartzela zigorra eskatu zuen behin-behineko akusazio idazkian. 

Horrenbestez, akusatuak ontzat eman du 20 urteko zigorra eta bertan behera gelditu da datorren astetik aurrera zinpeko epaimahaiarekin egitekoa zen epaiketa. 

Guztira, 17 urteko zigorra ezarri diote hilketa delitu batengatik, urtebetekoa baldintzarik gabeko bi mehatxu deliturengatik, urtebetekoa baldintzapeko mehatxu delitu batengatik, eta beste urtebetekoa armak legez kanpo edukitzeagatik. Hilketa aitortu izana aringarri gisa aplikatu diote. 

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