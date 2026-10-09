Será noticia: Viruela del mono en Euskadi, homenajes a Maricarmen y Día de la Salud Mental

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 9 de octubre de 2026:

- Viruela del mono: Un hombre de 61 años, paciente oncológico, ha fallecido en el hospital Donostia tras infectarse de viruela del mono. Según ha sabido EITB, el paciente compartió habitación en el hospital con otro hombre que tenía la infección, aunque esta circunstancia no se conocía en ese momento. El jefe de Servicios de Enfermedades Infecciosas del Hospital Donostia, Miguel Ángel Goenaga, ha dicho que la enfermedad tiene una mortalidad "muy baja", pero que en este caso el paciente tenía otras enfermedades y tenía las defensas muy bajas.

- Muerte de Maricarmen: La muerte de Maricarmen Abascal, símbolo de la lucha por la vivienda, ha provocado una cadena de reacciones políticas, y la Puerta del Sol ha mostrado su indignación. Con dos altares con velas, flores y montones de mensajes, los acampados en la Puerta del Sol de Madrid mantienen vivo el recuerdo de Maricarmen.

- Día de la Salud Mental: En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, entrevistamos a Maialen Mendinueta, que hace menos de un año recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. En 2021 decidió romper el silencio y contar su historia en redes sociales.