Miles de personas marchan en Madrid hasta la casa de Maricarmen para rendirle homenaje

Con dos altares con velas, flores y montones de mensajes, los acampados en la Puerta del Sol de Madrid mantienen vivo el recuerdo de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años fallecida el miércoles y cuyo desahucio, hace casi dos semanas, desencadenó una ola de protestas en todo el país por la situación de la vivienda.