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Miles de personas marchan en Madrid hasta la casa de Maricarmen para rendirle homenaje
Con dos altares con velas, flores y montones de mensajes, los acampados en la Puerta del Sol de Madrid mantienen vivo el recuerdo de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años fallecida el miércoles y cuyo desahucio, hace casi dos semanas, desencadenó una ola de protestas en todo el país por la situación de la vivienda.
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