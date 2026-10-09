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Miles de personas marchan en Madrid hasta la casa de Maricarmen para rendirle homenaje

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Milaka lagunek manifestazioa egin dute Maricarmenen etxeraino, Madrilen, omenaldia egiteko

EITB

Última actualización

Con dos altares con velas, flores y montones de mensajes, los acampados en la Puerta del Sol de Madrid mantienen vivo el recuerdo de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años fallecida el miércoles y cuyo desahucio, hace casi dos semanas, desencadenó una ola de protestas en todo el país por la situación de la vivienda.

Madrid Vivienda Manifestaciones Sociedad

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