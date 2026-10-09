MANIFESTAZIOA

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Milaka lagunek manifestazioa egin dute Maricarmenen etxeraino, Madrilen, omenaldia egiteko

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18:00 - 20:00

EITB

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Kandelaz, lorez eta mezuz betetako bi aldare dituzte Madrilgo Puerta del Sol plazako kanpaldian, Maricarmen Abascal gogoan. 87 urteko emakumea asteazkenean hil zen, duela ia bi aste etxetik bota ostean. Horrek protesta oldea eragin du herrialde osoan, etxebizitzaren egoera salatzeko.

Madril Etxebizitza Manifestazioak Gizartea

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