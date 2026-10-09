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Albiste izango dira: Tximino baztanga Euskadin, Maricarmeni omenaldiak eta Osasun Mentalaren Eguna

Orain-ek gaur landuko dituen albiste nagusien laburpena.

MADRID, 08/10/2026.- Una marcha recorre las calles de Madrid entre la Puerta del Sol y la que fue la vivienda de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años fallecida hace 24 horas y cuyo desahucio activó la movilización ciudadana por la crisis de la vivienda. EFE/ Chema Moya

Maricarmen Abascalen omenezko manifestazioa. Argazkia: EFE

EITB

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Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko urriaren 9an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Tximino baztanga: Tximino baztanga zuen 61 urteko gizonezko bat hil da, Donostia Ospitaleko paziente onkologikoa. EITBk jakin duenaren arabera, pazientea infekzioa zuen gizon batekin izan zen ospitaleko gelan, baina ez zekien gaitza zuela. Miguel Angel Goenaga Donostia Ospitaleko Gaixotasun Kutsakorren zerbitzuburuak esan du gaixotasun horren hilkortasun-tasa "oso baxua" dela, eta hildakoak beste gaixotasun batzuk eta defentsak oso baxu zituela.

-Maricarmenen heriotza: Etxebizitza eskubidearen aldeko borrokaren sinbolo  bihurtu den Maricarmen hil izanak erreakzio politiko ugari eragin ditu, eta Puerta del Sol plazan kanpatuta daudenak haserre agertu dira. Kandela, lore eta mezu piloa dituzten bi aldare jarri dituzte Puerta del Soleko kanpaldian, Maricarmen Abascal gogoan

- Osasun Mentalaren Eguna: Osasun Mentalaren Munduko Egunaren bezperan, Maialen Mendinueta elkarrizketatu dugu. Duela urtebete baino gutxiago, 2. motako nahasmendu bipolarra diagnostikatu zioten. 2021ean,  bere isiltasuna hautsi eta bere bizipenak sare sozialetan kontatzea erabaki zuen. 

Madril Etxebizitza Manifestazioak Tximino-baztanga Gizartea

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