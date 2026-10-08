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"Bizimodu normala izatea posible da, buruko gaixotasuna garaiz diagnostikatuz gero"
Maialen Mendinueta Legazpikoa da, bi seme-alabaren ama eta ortodontista. 17 urte zituela izan zuen lehen agerraldia eta, urteetan zehar, ospitaleratzeak, beste hainbat krisi eta depresio bat bizi izan ditu. Duela urtebete baino gutxiago, 2. motako nahasmendu bipolarra diagnostikatu zioten. 2021ean, isiltasuna hautsi eta bere istorioa sare sozialetan kontatzea erabaki zuen, bera bezala gaztetatik buruko gaixotasun bati aurre egin behar diotenei laguntzeko asmoz.
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