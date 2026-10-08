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"Una vida relativamente normal es posible con un diagnóstico temprano de enfermedad mental"
Maialen Mendinueta es natural de Legazpi, madre de dos hijos y ortodoncista. A los 17 años sufrió su primer brote y, durante años, atravesó ingresos hospitalarios, nuevos episodios y una depresión. Hace menos de un año recibió el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. En 2021 decidió romper el silencio y contar su historia en redes sociales, con la intención de ayudar a quienes, como ella, afrontan una enfermedad mental desde jóvenes.
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