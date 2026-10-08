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La vigilia por Maricarmen Abascal llena de velas la Puerta del Sol

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Maricarmen Abascalen aldeko omenaldiak kandelaz bete du Puerta del Sol

EITB

Última actualización

La Puerta del Sol de Madrid se ha llenado de velas durante la vigilia en memoria de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que murió este miércoles después de que su desahucio, el pasado 23 de septiembre, desencadenara protestas en todo el Estado contra la situación de la vivienda.

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