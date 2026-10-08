ETXEBIZITZA
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Maricarmen Abascalen aldeko omenaldiak kandelaz bete du Puerta del Sol

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Madrilgo Puerta del Sol kandelaz bete da, Maricarmen Abascalen oroimenez. 87 urteko emakumea asteazken honetan hil da, irailaren 23an etxetik bota zutenean, Estatu osoan etxebizitzaren egoeraren aurkako protestak hasi ostean.

Etxebizitza Madril Gizartea

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