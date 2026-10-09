Día Internacional de la Salud Mental
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Salud mental en adolescentes: Las señales que no debemos ignorar

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18:00 - 20:00
Día Internacional de la Salud Mental
Euskaraz irakurri: Nerabeen osasun mentala: Adi seinale hauei

EITB

Última actualización

Con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, la psicóloga experta en salud mental adolescente Maitane Ormazabal ofrece pautas para distinguir entre conductas habituales y señales de alerta en los jóvenes. Estas claves buscan ayudar a las familias a identificar cuándo es necesario intervenir y pedir ayuda. 

Salud Enfermedades Sociedad

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