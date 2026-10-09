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Salud mental en adolescentes: Las señales que no debemos ignorar
Euskaraz irakurri: Nerabeen osasun mentala: Adi seinale hauei
Con motivo del Día Internacional de la Salud Mental, la psicóloga experta en salud mental adolescente Maitane Ormazabal ofrece pautas para distinguir entre conductas habituales y señales de alerta en los jóvenes. Estas claves buscan ayudar a las familias a identificar cuándo es necesario intervenir y pedir ayuda.
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