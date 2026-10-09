Osasun Mentalaren Nazioarteko Eguna

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Nerabeen osasun mentala: Adi seinale hauei!

Iragarkia
18:00 - 20:00

Osasun Mentalaren Nazioarteko Eguna

EITB

Azken eguneratzea

Zer da ohikoa eta zer alerta-seinale? Nola lagundu etxeko gazteari edo nola eskatu laguntza? Osasun Mentalaren Nazioarteko Egunaren aitzakian, Maitane Ormazabal psikologo eta nerabeen osasun mentalean adituak hainbat gako eman ditu itzalak argitzeko eta bidea erakusteko.

Osasuna Gaixotasunak Gizartea

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