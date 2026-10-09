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Nerabeen osasun mentala: Adi seinale hauei!
Zer da ohikoa eta zer alerta-seinale? Nola lagundu etxeko gazteari edo nola eskatu laguntza? Osasun Mentalaren Nazioarteko Egunaren aitzakian, Maitane Ormazabal psikologo eta nerabeen osasun mentalean adituak hainbat gako eman ditu itzalak argitzeko eta bidea erakusteko.
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