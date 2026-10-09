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3,6 graduko lurrikara batek Iruñerria astindu du

Espainiako Institutu Geografikoaren arabera, epizentroa Burlatan izan du, 10 kilometroko sakoneran.

Espainiako Institutu Geografikoa

EITB

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3,6 graduko lurrikara izan da gaur goizean Iruñerrian, Espainiako Institutu Geografikoak jakinarazi duenez. Dardara 10:49an gertatu da eta Burlatan izan du epizentroa. Hala ere, astindua Burlatan ez ezik, Iruñean eta Iruñerrian ere sentitu dute. 

Informazioa osatzeko lanean ari gara... 

Iruñea Nafarroa Lurrikarak Gizartea

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