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3,6 graduko lurrikara batek Iruñerria astindu du
Espainiako Institutu Geografikoaren arabera, epizentroa Burlatan izan du, 10 kilometroko sakoneran.
3,6 graduko lurrikara izan da gaur goizean Iruñerrian, Espainiako Institutu Geografikoak jakinarazi duenez. Dardara 10:49an gertatu da eta Burlatan izan du epizentroa. Hala ere, astindua Burlatan ez ezik, Iruñean eta Iruñerrian ere sentitu dute.
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