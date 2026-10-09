Un terremoto de 3,6 de magnitud sacude la Comarca de Pamplona
Según el Instituto Sismológico Nacional, el epicentro se ha situado en Aranguren a tres kilómetros de profundidad.
La Comarca de Pamplona ha registrado este viernes un terremoto de 3,6 de magnitud, según ha informado el Instituto Geográfico Nacional. El movimiento sísmico se ha registrado a las 10:49 horas, y el epicentro se ha situado en el término de Aranguren, a tres kilómetros de profundidad.
El temblor se ha sentido en localidades como Pamplona, Orkoien, Ansoáin, Berriozar, Burlada, Huarte, Mutilva, Noáin, Sarriguren, Villava, Arre, Barañáin, Cordovilla o Esquíroz. También se ha sentido en Gorraiz, Lizasoain, Olloki, Artica, Beriáin, Berriplano, Elcano, Labiano, Olaiz, Ororbia, Tajonar y Zizur Mayor.
De momento no constan daños materiales ni personales, según ha adelantados SOS Navarra.
El movimiento sísmico ha sido muy evidente para la población, y las redes sociales se han llenado enseguida de comentarios.
Unos minutos antes, a las 10:42 horas, se ha registrado otro temblor de 2,7 de magnitud con epicentro en el Valle de Egüés.