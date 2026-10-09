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El cáncer de mama también es cosa de hombres: el 80% de los tumores se detectan tarde

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18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial del Cáncer de mama Masculino. Miguel y Norberto cuentan su experiencia para visibilizar una enfermedad poco conocida entre los hombres y recordar que detectar un bulto a tiempo y acudir al médico cuanto antes puede marcar la diferencia.

Cáncer Enfermedades Sociedad

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