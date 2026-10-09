GAIXOTASUNAK
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Bularreko minbizia gizonen kontua ere bada: tumoreen % 80 berandu diagnostikatzen dira

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Gizonezkoen Bularreko Minbiziaren Munduko Eguna ospatu da aste honetan. Miguelek eta Norbertok beren bizipenak kontatu dituzte, gizonen artean gutxi ezagutzen den gaitz hau ikusarazteko. Bularrean koskorren bat nabarituz gero, garaiz atzematea eta medikuarenera lehenbailehen joatea funtsezkoa dela azpimarratu dute

Minbizia Gaixotasunak Gizartea

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