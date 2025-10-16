Jon Mikel Euba, Zuhar Iruretagoiena y Garikoitz Fraga reciben los premios Gure Artea

El museo Artium de Vitoria-Gasteiz ha acogido esta tarde la entrega de los premios Gure Artea, principales galardones que concede el Gobierno Vasco en el ámbito de las artes plásticas y visuales. Este año, los premios han recaído en Jon Mikel Euba (premio a la trayectoria artística), Zuhar Iruretagoiena (premio que reconoce la labor creativa) y Garikoitz Fraga (premio en reconocimiento a la labor de los agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales).

El jurado ha destacado la "heterogeneidad" de la obra de Jon Mikel Euba (Amorebieta-Etxano, 1967), así como "su papel como referente intergeneracional y su constante labor pedagógica y de transmisión del conocimiento a través de libros, talleres y proyectos educativos".

El jurado ha resaltado que su práctica representa "una forma de resistencia y experimentación, y constituye una referencia única dentro del panorama artístico vasco e internacional".

La artista Zuhar Iruretagoiena ha recibido el premio Gure Artea que reconoce la labor creativa "por la solidez de un proyecto artístico que, desde una mirada crítica e investigadora, ha explorado las tensiones entre forma, materialidad y símbolo".

Doctora en Bellas Artes y profesora de la EHU, su trabajo se enmarca "en el campo expandido de lo escultórico".

Finalmente, Garikoitz Fraga Angoitia (Bilbao, 1971) ha recibido el Premio Gure Artea de reconocimiento a la labor de los agentes en el ámbito de las artes plásticas y visuales por su labor al frente de Belleza Infinita.

Belleza Infinita, fundada en 2022 y dedicada al ámbito del libro de artista, el ensayo visual y la poesía gráfica, ha destacado, según el jurado, .por "su compromiso con la mediación y difusión del arte contemporáneo, su trabajo riguroso y artesanal junto a los artistas, y su contribución a la creación de una infraestructura editorial sólida para el ecosistema artístico vasco".

Los premiados y la premiada recibirán 20 000 euros.