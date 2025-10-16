Sariak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Jon Mikel Eubak, Zuhar Iruretagoienak eta Garikoitz Fragak jaso dituzte Gure Artea sariak

Eubak ibilbide artistikoaren saria jaso du, Gasteizen, Iruretagoienak sorkuntza lanari dagokiona eta Fragak arte plastikoen eta bisualen arloan eragileek egindako lana aitortzeko saria.

Garikoitz Fraga, Zuhar Iruretagoiena eta Jon Mikel Euba saridunak, Ibone Bengoetxearekin.

Azken eguneratzea

Gure Artea sariak banatu dituzte gaur arratsaldean, ostegunarekin, Artium museoan, Gasteizen, Eusko Jaurlaritzak arte plastikoen eta bisualen arloan ematen dituen sari nagusiak. Edizio honetako irabazleak izan dira: Jon Mikel Eubak (ibilbide artistikoaren saria), Zuhar Iruretagoiena (sorkuntza-lana aitortzen duen saria) eta Garikoitz Fraga (arte plastikoen eta bisualen arloan eragileek egindako lana aitortzeko saria).  

Epaimahaiak Jon Mikel Eubaren (Zornotza, 1967) “lanaren heterogeneotasuna, belaunaldien arteko erreferente gisa betetzen duen zeregina eta liburu, tailer eta hezkuntza-proiektuen bidez ezagutza transmititzeko etengabe egiten duen lan pedagogikoa” nabarmendu ditu.

Epaimahaiak nabarmendu du bere jarduna “erresistentzia eta esperimentazio modu bat” dela.

Zuhar Iruretagoiena artistak “begirada kritiko eta ikertzailetik formaren, materialtasunaren eta sinboloaren arteko tirabirak aztertu dituen proiektu artistikoaren sendotasunagatik” jaso du sorkuntza-lana aitortzen duen Gure Artea saria.

Arte Ederretan doktorea eta EHUko irakaslea da, eta bere lana “eskulturaren eremu hedatuan” kokatzen da.

Belleza Infinita argitalpen proiektuaren buruan egindako lanagatik jaso du eragileek egindako lana aitortzeko Gure Artea saria Garikoitz Fraga Angoitiak (Bilbo, 1971).

Belleza Infinita 2022an sortu zen, eta artista-liburuaren, saiakera bisualaren eta poesia grafikoaren esparruan aritzen da. Epaimahaiak “arte garaikidearen bitartekaritzarekin eta hedapenarekin duen konpromisoa, artistekin batera egindako lan zorrotza eta artisaua eta euskal ekosistema artistikorako argitalpen-azpiegitura sendo bat sortzeko egindako ekarpena” hartu ditu aintzat.

Saridun bakoitzak 20.000 euro jasoko ditu. 

Artea Artea

Albiste gehiago artea

Leo Burge exposición en Sala Rekalde, dentro del programa Barriek.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Rekalde aretoak 'Blue Lines' Leo Burgeren erakusketarekin hasiko du Barriek zikloa

Bilboko Rekalde aretoak 'Barriek' erakusketa-zikloaren edizio berri bat hartuko du, urritik 2026ko azarora arte. Bizkaiko Foru Aldundiaren beka jaso duten artisten lanak erakusten ditu ziklo horrek.  Lehenengo erakusketa 'Blue Lines' izango da, Leo Burge artistarena.  Abenduaren 14ra arte egongo da zabalik, eta, ondoren, María Muriedasen lanak izango dira ikusgai abenduaren 16tik 2026ko otsailaren 8ra, eta Ra Asensirenak, otsailaren 10etik apirilaren 12ra. Geroago, Mar de Dios artistaren erakusketa apirilaren 14tik ekainaren 21era egongo da ikusgai, Amaia Molineterena ekainaren 23tik abuztuaren 30era eta, azkenik, Maider Aldasororena, irailaren 1etik azaroaren 2ra.

Sergio Pregoren artelana desmuntatzen hasi dira Arte Ederren Bilboko Museoan.
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

"Hamairu Centaurusera" Sergio Pregoren instalazioa desmuntatzen hasi dira Arte Ederren Bilboko Museoan

Bilboko Arte Ederren Museoan azken hiru urteotan izan den Sergio Pregoren artelana, zuri-beltzezko hamalau puzgarriz osatutako instalazioa, kentzen hasi dira gaur. Museoan egiten ari diren handitze-lanek eragindako hutsunea aprobetxatuz jarri zuten instalazioa, eta, orain, erretiratzeko ordua heldu zaio. Sergio Pregok berak ekin dio lanari. Sortzaile hondarribiarraren instalazio honen memoria eta hari buruzko hausnarketa jasotzen dituen liburua ere argitaratu du Museoak.

Escultura de Chillida en el Bellas Artes de Bilbao
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura Bilbora itzuli da

Eduardo Chillidaren "Burdinaren gorazarrea III" eskultura monumentala Bilboko Arte Ederren Museoaren sarreran dago jada. 2018tik Chillida Lekun egon da, kontserbazio-arrazoiengatik. Lanak lau metroko altuera eta 18 tonako pisua du, eta BBVAren enkarguz sortu zuen Eduardo Chillidak 1991n. Aurretik, bi hamarkada inguru eman zituen "Burdinaren gorazarrea III" lanak Bizkaiko hiriburuko Kale Nagusian.

Gehiago kargatu