Con motivo del 28º aniversario de la apertura del Museo Guggenheim Bilbao, que fue inaugurado el 18 de octubre de 1997, la entrada al museo será gratuita el sábado, 18 de octubre, y el domingo, día 19.

La reserva previa de entradas está ya agotada, pero habrá tiques disponibles en las taquillas del museo hasta completar el aforo máximo. El horario del museo será de 10:00 a 19:00 horas.

Actualmente, se pueden visitar las exposiciones temporales "Maria Helena Vieira da Silva. Anatomía del espacio", "Sky Hopinka: Desmayos", "Barbara Kruger: Another day. Another night" y "Obras de la Colección del Museo Guggenheim Bilbao".