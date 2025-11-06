ÓBITO
Fallece la ilustradora alavesa Amaia Arrazola

La artista visual, de 41 años, ha fallecido en Barcelona. Autora de libros como “Waba Sabi” o “Totoro y yo”, creó también el cartel de las Fiestas de la Blanca 2024.

Amaia Arrazola ilustratzailea zena
Amaia Arrazola, en la presentación del cartel de la Blanca 2024
Euskaraz irakurri: Amaia Arrazola ilustratzaile arabarra hil da

Última actualización

La ilustradora alavesa Amaia Arrazola, autora de los libros 'Waba Sabi' y 'Totoro y yo', así como de diferentes murales de gran formato alrededor del mundo, ha fallecido en Barcelona a los 41 años.

Nacida en Vitoria en 1984, estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando, posteriormente, como directora de arte en el sector publicitario.

En el año 2010 recaló en Barcelona, donde inició una carrera como ilustradora profesional 'freelance' y llevó a cabo proyectos en diferentes ámbitos, desde trabajos para diferentes marcas como Uniqlo y Nike a obras para la Universidad de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación Foral de Bizkaia.

La publicación en 2018 de 'Waba Sabi', de Lunwerg Editores, supuso un cambio en su carrera, y también firmó después otra obra como 'Totoro y yo', en 2022, relacionada con las películas del japonés Hayao Miyazaki.

Este año, realizó un mural para el nuevo espectáculo 'Alegría', del Cirque du Soleil, y en 2024 firmo el cartel anunciador de las Fiestas de la Blanca de la capital alavesa. 

Vitoria-Gasteiz Arte

Te puede interesar

Marlene McCarty artistaren erakusketa Tabakaleran, "Sasi guztien gainetik"
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Marlene McCarty expone "Sasi guztien gainetik" en Tabakalera

Las obras de la artista estadounidense son una invitación a reflexionar sobre el cuerpo femenino y su relación con otras especies.  Dibujos de gran tamaño, algunos de ellos creados con extractos vegetales, y una instalación de plantas vivas forman parte de la primera exposición que nunca se le ha ofrecido a la artista en Euskal Herria. La muestra se podrá visitar hasta el 1 de febrero en el centro artístico donostiarra.  Música: "Animalia" (Habia) 

Leo Burge exposición en Sala Rekalde, dentro del programa Barriek.
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

La Sala Rekalde inicia el ciclo Barriek con la muestra 'Blue Lines' de Leo Burge

La Sala Rekalde de Bilbao acoge una nueva edición del ciclo de exposiciones 'Barriek', que mostrará desde este mes de octubre hasta noviembre de 2026 las obras de artistas becados por la Diputación Foral de Bizkaia.  La primera muestra será 'Blue Lines', con trabajos de Leo Burge. Tras la muestra de Burge, abierta hasta el 14 de diciembre, se podrán contemplar las obras de María Muriedas del 16 de diciembre al 8 de febrero de 2026 y las de Ra Asensi del 10 de febrero al 12 de abril. Después, llegará la exposición de Mar de Dios del 14 de abril al 21 de junio, la de Amaia Molinet del 23 de junio al 30 de agosto, y, finalmente, la de Maider Aldasoro del 1 de septiembre al 2 de noviembre.

Cargar más
