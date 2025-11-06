Fallece la ilustradora alavesa Amaia Arrazola
La artista visual, de 41 años, ha fallecido en Barcelona. Autora de libros como “Waba Sabi” o “Totoro y yo”, creó también el cartel de las Fiestas de la Blanca 2024.
La ilustradora alavesa Amaia Arrazola, autora de los libros 'Waba Sabi' y 'Totoro y yo', así como de diferentes murales de gran formato alrededor del mundo, ha fallecido en Barcelona a los 41 años.
Nacida en Vitoria en 1984, estudió Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid, trabajando, posteriormente, como directora de arte en el sector publicitario.
En el año 2010 recaló en Barcelona, donde inició una carrera como ilustradora profesional 'freelance' y llevó a cabo proyectos en diferentes ámbitos, desde trabajos para diferentes marcas como Uniqlo y Nike a obras para la Universidad de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona o la Diputación Foral de Bizkaia.
La publicación en 2018 de 'Waba Sabi', de Lunwerg Editores, supuso un cambio en su carrera, y también firmó después otra obra como 'Totoro y yo', en 2022, relacionada con las películas del japonés Hayao Miyazaki.
Este año, realizó un mural para el nuevo espectáculo 'Alegría', del Cirque du Soleil, y en 2024 firmo el cartel anunciador de las Fiestas de la Blanca de la capital alavesa.
