A la reinauguración oficial han asistido, entre otros, la ministra francesa de Cultura Rachida Dati, el alcalde de Baiona Jean-René Etchegaray y la consejera vasca de Cultura Ibone Bengoetxea. Los trabajos de reforma del museo han durado casi 15 años y han costado 29 millones de euros. El museo ha duplicado su superficie hasta los 4.000 metros cuadrados, y actualmente cuenta con casi 7.000 obras de arte