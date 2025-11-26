ARTE

Artium coloca un cartel de Raisa Álava en la biblioteca dedicada a los públicos más jóvenes

18:00 - 20:00
Raisa Álava (Zuatza, 1990) ha creado expresamente "Nomen Omen" para su instalación en el museo vitoriano. 

Artium Vitoria-Gasteiz Arte

