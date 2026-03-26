El Reina Sofía descarta el traslado del 'Guernica' a Euskadi

Tras la petición del Gobierno Vasco de trasladar el cuadro con motivo del 90 aniversario del bombardeo, el Reina Sofía ha hecho público un nuevo informe técnico sobre el estado de conservación del cuadro pintado por Picasso.

Según explica el Museo en el informe, "la obra actualmente se mantiene en condiciones estables gracias a un riguroso control de las condiciones ambientales. Sin embargo, de cara a un posible traslado, su formato, naturaleza de los elementos que la componen y estado de conservación, junto con los numerosos daños sufridos a lo largo del tiempo, la hacen especialmente sensible a todo tipo de vibraciones que son inevitables en los transportes para obras de arte".

Añaden que "dichas vibraciones podrían generar nuevas grietas, levantamientos y pérdidas de la capa pictórica, así como desgarros en el soporte". y por todo ello, concluye, "se desaconseja rotundamente su traslado".

Esta mañana, la vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha pedido de nuevo al Gobierno español "voluntad" para crear las condiciones necesarias que permitan traer el Guernica en las mejores condiciones.



Es la reclamación en la que el Lehendakari le insistirá mañana en la Moncloa al presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez. Destaca el Ejecutivo Pradales que el contexto exige "altura de miras" y que la obra de Picasso debería estar en Euskadi por el aniversario del primer gobierno vasco en septiembre y por el 90 aniversario del bombardeo de Gernika el año que viene.