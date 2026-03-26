GUERNICA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Reina Sofiak baztertu egin du 'Guernica' Euskadira ekartzea

Bonbardaketaren 90. urteurrena dela eta, Eusko Jaurlaritzak koadroa behin-behinean Euskadira ekartzeko eskatu ondoren, Reina Sofiak txosten tekniko berri bat argitaratu du margolanaren egoeraren azterketa sakon batekin, eta horren arabera "ez da inolaz ere gomendatzen hura lekualdatzea". 

author image

EITB

Azken eguneratzea

Bonbardaketaren 90. urteurrena dela eta, Eusko Jaurlaritzak koadroa behin-behinean Euskadira ekartzeko eskatu ondoren, Reina Sofiak txosten tekniko berri bat argitaratu du Picassoren margolanaren egoeraren inguruan. 

Museoak txostenean azaltzen duenez, "gaur egun obra baldintza egonkorretan mantentzen da, ingurumen baldintzen kontrol zorrotzari esker. Hala ere, lekualdaketa posible bati begira, bere formatuak, osatzen duten elementuen izaerak eta kontserbazio egoerak, denboran zehar jasandako kalte ugariekin batera, bereziki sentibera egiten dute artelanen garraioetan saihestezinak diren mota guztietako bibrazioekiko".

Gaineratu dutenez, "bibrazio horiek pitzadura berriak, margo-altxatzeak eta geruza piktorikoaren galerak eragin ditzakete, baita euskarrian urradurak ere". Horregatik guztiagatik, "ez da inolaz ere gomendatzen artelana lekuz aldatzea".

Ibone Bengoetxea lehendakariorde eta Kultura sailburuak "borondatea" eskatu dio ostegun goiz honetan Espainiako Gobernuari, Guernica "baldintzarik onenetan ekartzeko beharrezko baldintzak sortzeko".

Hori da lehendakariak bihar Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteari Moncloan berretsiko dion eskaera ere. Pradalesek nabarmendu du testuinguruak "ikuspegi zabala" eskatzen duela, eta Picassoren lanak Euskadin egon beharko lukeela, irailean lehen Eusko Jaurlaritzaren urteurrenean eta, eta datorren urtean Gernika bonbardatu zutela 90 urte betetzen direnean. 

Kultura Gernikako bonbardaketa Eusko Jaurlaritza Artea

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Oteiza eta Basterretxea, elkarrekin, “Espazioaren arazoa” erakusketan

Oteiza Museoak Nestor Basterretxearen eta Jorge Oteizaren arteko harremana aztertzea proposatzen du erakusketa berri batean; biek partekatutako tokiak, proiektuak eta gertakariak aintzat hartuz. 80 obraz, filmaz, jatorrizko material dokumentalez eta argazkiz osaturiko multzo zabal baten bidez, bi sortzaileen ibilbide bateratua erakusten du. Martxoaren 26tik abuztuaren 30era egongo da ikusgai.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Euskal Emakume Eskultoreak (E3) elkarteko kideen lanak, Batzar Nagusien Bilboko egoitzan ikusgai

Errekonozimendua lortu duten euskal eskultore gehienak gizonezkoak badira ere, emakumezkoek eragin handia izan dute arte molde horretan, arreta gutxiago eman zaien arren. Horrela, euskal eskulturan merezi eta behar duten leku hori aldarrikatzeko E3 Euskal Emakume Eskuloreak elkartean batuta daude batzuk, eta euren lanak Bizkaiko Batzar Nagusien egoitzan ikusgai daude, Bilbon. Erakusketa apirilaren 23ra arte egongo da zabalik.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X