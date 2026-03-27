GUERNICA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Bengoetxea pide al Gobierno español "un cambio de visión" ante la posibilidad de trasladar el 'Guernica' a Euskadi

Ibone Bengoetxea lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburua
18:00 - 20:00
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea.
Euskaraz irakurri: Bengoetxeak "begirada aldaketa" eskatu dio Espainiako Gobernuari, 'Guernica' koadroa Euskadira ekartzeko
author image

EITB

Última actualización

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha solicitado "estudiar técnicamente" las opciones del traslado de 'Guernica' a Euskadi. Bengoetxea cree que es "una decisión política" y solicita "decisiones y medidas extraordinarias en un momento extraordinario para nuestro pueblo". 

Cultura Titulares de Hoy Gobierno Vasco Bombardeo de Gernika Arte

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X