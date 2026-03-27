Bengoetxea pide al Gobierno español "un cambio de visión" ante la posibilidad de trasladar el 'Guernica' a Euskadi
La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Ibone Bengoetxea, ha solicitado "estudiar técnicamente" las opciones del traslado de 'Guernica' a Euskadi. Bengoetxea cree que es "una decisión política" y solicita "decisiones y medidas extraordinarias en un momento extraordinario para nuestro pueblo".
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El paisajista y retratista alavés, cuyos retratos cuelgan en las paredes del Museo de Bellas Artes de Álava y el Parlamento Vasco entre otros lugares, tenía 79 años.
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Tras la petición del Gobierno Vasco de trasladar el cuadro con motivo del 90 aniversario del bombardeo, el Reina Sofía ha hecho público un nuevo informe técnico sobre el estado de conservación del cuadro en el que "desaconseja rotundamente su traslado".
El Gobierno Vasco pide el traslado temporal del 'Guernica' al Guggenheim por nueve meses
La vicelehendakari y consejera de Cultura, Ibone Bengoetxea, ha solicitado en una reunión a Ernest Urtasun, ministro de Cultura del Gobierno de España, un traslado de "alto valor simbólico" en el 90º aniversario de la constitución del primer Gobierno Vasco y el bombadero de Gernika.
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Del 4 al 8 de marzo, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid acoge una muestra de arte procedente de Euskal herria. Según Ignacio Múgica, lo que se va a poder encontrar es una muestra de la continuidad que hemos vivido hasta ahora, pero echa en falta más galerías jóvenes, “y el arte contemporáneo es de los jóvenes, quienes tendrían que romper con lo establecido”.
El arte contemporáneo mira a Madrid
Las galerías vascas Carreras Mugica y Cibrián participarán en el programa general de Arcomadrid, mientras que Villa Magdalena lo hará en la sección “Opening. Nuevas galerías”. Dentro del apartado “El futuro, por ahora”, las galerías Carreras Mugica y P420, de Bolonia, presentan obras de la vasca June Crespo.
Las mujeres de la asociación E3 Emakume Eskultoreak exponen en la sede de las JJ. GG. de Bizkaia
Las escultoras vascas reclaman su lugar en la disciplina que tiene, en sus palabras, "siempre nombre masculino". Lo hacen a través de la exposición "Aquí Ahora", que se podrá visitar en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia en Bilbao.