Fallece el pintor vitoriano Javier Ortiz de Guinea

El pintor alavés Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otalora falleció este jueves a los 79 años, según ha anunciado su familia.

Ortiz de Guinea retrato a figuras emblemáticas de la sociedad vasca como el ciclista Miguel Indurain, el músico Carmelo Bernaola y los lehendakaris Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe, Lopez, Agirre y Jesús Maria Leizaola.

También plasmó en varios de sus cuadros diversos rincones emblemáticos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y es autor de dos libros: 100 personajes alaveses y Vitoria-Gasteiz en acuarela y verso.

Sus obras están expuestas en la Diputación Foral de Álava, las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, el Museo de Bellas Artes de Álava, el Parlamento Vasco…