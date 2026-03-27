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Fallece el pintor vitoriano Javier Ortiz de Guinea

El paisajista y retratista alavés, cuyos retratos cuelgan en las paredes del Museo de Bellas Artes de Álava y el Parlamento Vasco entre otros lugares, tenía 79 años.
Javier Ortiz de Guinea Diaz de Otaloraren Gasteizko paisaia bat
Fragmento de un paisaje vitoriano pintado por Ortiz de Guinea. Foto: Cortesía de su familia.
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EITB

Última actualización

El pintor alavés Javier Ortiz de Guinea Díaz de Otalora falleció este jueves a los 79 años, según ha anunciado su familia.  

Ortiz de Guinea retrato a figuras emblemáticas de la sociedad vasca como el ciclista Miguel Indurain, el músico Carmelo Bernaola y los lehendakaris Garaikoetxea, Ardanza, Ibarretxe, Lopez, Agirre y Jesús Maria Leizaola.

También plasmó en varios de sus cuadros diversos rincones emblemáticos de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y es autor de dos libros: 100 personajes alaveses y Vitoria-Gasteiz en acuarela y verso.

Sus obras están expuestas en la Diputación Foral de Álava, las Juntas Generales de Álava y Gipuzkoa, el Museo de Bellas Artes de Álava, el Parlamento Vasco…

Vitoria-Gasteiz Arte

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