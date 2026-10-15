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La compañía Xaneukier gana la beca de teatro de Euskaltzaindia
"Komunikatzen", una obra "experimental y participativa", se estrenará en el festival de teatro Lautan Hiru, en febrero de 2027.
Euskaraz irakurri: Xaneukier taldeak irabazi du Euskaltzaindiaren antzerki beka
La obra "Komunikatzen", de la compañía Xaneukier, recibirá la ayuda Lautan Hiru de Euskaltzaindia.
"Komunikatzen es una obra de teatro experimental y participativa en la que reflexionamos sobre la comunicación y las relaciones humanas a través del humor ", explica Oier Garamendi, autor del guion.
Según el jurado (compañía Tartean, BIRA Kultura, 7Katu y Euskaltzaindia), "el guionista ha elaborado un texto vivo que abre vías de reflexión, salpicado de provocadores diálogos".
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