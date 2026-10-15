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La compañía Xaneukier gana la beca de teatro de Euskaltzaindia

"Komunikatzen", una obra "experimental y participativa", se estrenará en el festival de teatro Lautan Hiru, en febrero de 2027.

"Lautan Hiru" laguntza
Grupo Xaneukier
Euskaraz irakurri: Xaneukier taldeak irabazi du Euskaltzaindiaren antzerki beka

EITB

Última actualización

La obra "Komunikatzen", de la compañía Xaneukier, recibirá la ayuda Lautan Hiru de Euskaltzaindia.

"Komunikatzen es una obra de teatro experimental y participativa en la que reflexionamos sobre la comunicación y las relaciones humanas a través del humor ", explica Oier Garamendi, autor del guion.

Según el jurado (compañía Tartean, BIRA Kultura, 7Katu y Euskaltzaindia), "el guionista ha elaborado un texto vivo que abre vías de reflexión, salpicado de provocadores diálogos". 

Teatro Euskaltzaindia Teatro

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