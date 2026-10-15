La obra "Komunikatzen", de la compañía Xaneukier, recibirá la ayuda Lautan Hiru de Euskaltzaindia.

"Komunikatzen es una obra de teatro experimental y participativa en la que reflexionamos sobre la comunicación y las relaciones humanas a través del humor ", explica Oier Garamendi, autor del guion.

Según el jurado (compañía Tartean, BIRA Kultura, 7Katu y Euskaltzaindia), "el guionista ha elaborado un texto vivo que abre vías de reflexión, salpicado de provocadores diálogos".