Teatro
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Teatro Arriaga programa el musical "The Book of Mormon" del 3 al 30 de diciembre

Publicidad
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "The Book of Mormon" musikala Arriagan izango da abenduaren 3tik 30era

EITB

Última actualización

Después de cosechar un gran éxito en Madrid, el elenco ofrecerá 32 representaciones en Bilbao. 

Teatro Arriaga Teatro

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X