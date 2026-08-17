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"Gaupasa", la nueva obra teatral creada por BBK Sala para la Aste Nagusia

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: "Gaupasa", Aste Nagusirako BBK Salak sortutako antzezlan berria
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EITB

Última actualización

La sala BBK de Bilbao estrena el domingo 23 de agosto "Gaupasa", una comedia creada expresamente para la Aste Nagusia, escrita y dirigida por David Caiña, que narra la historia de la cuadrilla Txorimalo a través de los momentos de amor, debate, diversión y nostalgia vividos durante quince años en las fiestas de Bilbao. Se podrá ver hasta el 30 de agosto y las entradas están a la venta. 

Teatro Bilbao Aste Nagusia Bilbao 2026

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