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"Gaupasa", Aste Nagusirako BBK Salak sortutako antzezlan berria

Iragarkia
18:00 - 20:00
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EITB

Azken eguneratzea

Bilboko BBK salak “Gaupasa” estreinatuko du igandean, abuztuaren 23an. Aste Nagusirako propio sortutako komedia da, David Caiñak idatzi eta zuzenduta. Txorimalo kuadrilaren istorioa kontatzen du, hamabost urtez Bilboko jaietan bizi izandako amodio, eztabaida, dibertsio eta nostalgia uneen bidez. Abuztuaren 30era arte egongo da ikusgai, zortzi emanaldirekin; eta sarrerak salgai daude. 

Antzerkia Bilbo Bilboko Aste Nagusia 2026

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