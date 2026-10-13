Fallece la actriz, dramaturga y directora Garbi Losada

Losada, claro referente en el teatro vasco contemporáneo, ha trabajado como dramaturga, actriz y directora en numerosos proyectos. Comenzó con la compañía Tanttaka, como actriz y directora, y fundó en 1994 la compañía Ados Teatroa.

Losada escribió obras como "52 hertz", "Lagun beltz asko", "John Wayneren laguna", "Strip tease" y "Kikirisalda", y dirigió "Dublindarrak", "Lu y Le", "Emaztegaiaren semea", "Wilt. Panpin puzgarrien hilketa", "Como agua para chocolate", "Ramon eta Ramona" y "Decameronea", entre otras.

También ha trabajado en televisión y cine.