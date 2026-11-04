Antzerkia
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"The Book of Mormon" musikala Arriagan izango da abenduaren 3tik 30era

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Madrilen arrakasta handia erdietsi duen antzezlanaren 32 emanaldi egingo ditu lantaldeak Bilbon. 

Arriaga Antzokia Antzerkia

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