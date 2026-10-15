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Xaneukier taldeak irabazi du Euskaltzaindiaren antzerki beka
“Komunikatzen” lan “esperimental eta parte-hartzailea” Lautan Hiru antzerki jaialdian estreinatu beharko du 2.500 euroko dirulaguntza jasoko duen konpainiak, 2027ko otsailean.
Komunikatzen Xaneukier taldearen antzezlan laburrak jasoko du Euskaltzaindiaren Lautan Hiru laguntza. 2.500 euro eskuratuko dituzte eta antzezlana 2027ko otsailean aurkeztu beharko dute, IX. Lautan Hiru antzerki jaialdian.
“Komunikatzen antzezlan esperimental eta parte-hartzailea da, zeinetan komunikazioaren eta giza harremanen inguruan hausnartuko dugun, umorearen bidez”, azaldu du Oier Garamendi gidoiaren egileak.
Epaimahaiko kideen arabera (Tartean konpainia, BIRA Kultura, 7Katu eta Euskaltzaindia), “testu bizia ondu du gidoigileak, hausnarketarako bideak irekitzen dituena, elkarrizketa zirikatzaileekin zipriztindua”.
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